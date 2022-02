Les forces russes sont entrées dans le Donbass

Ils veulent retirer de l’argent au plus vite. Les Ukrainiens de Lugansk, dans le Donbass, ont été envahis dans la nuit du mercredi par l’armée russe. Des civils massés devant les banques, ce jeudi matin, et les stations-services. Dans toute la région du Donbass, coté ukrainien, on constate des kilomètres de files de voitures. L’inquiétude de la population est palpable. Ils veulent faire le plein d’essence en cas de pénurie ou pour pouvoir quitter la région, alors que la guerre a débuté il y a quelques heures. Sur les routes du Donbass, il y a d’importants mouvements de troupes des soldats ukrainiens. Des chars et des blindés se succèdent, mobilisés pour répondre à l’attaque russe. Et la riposte aurait déjà commencé. Selon l’armée ukrainienne, au moins cinq avions et un hélicoptère russe ont été abattus. La télévision russe, de son côté, assure que la Russie a répondu à des frappes de l’Ukraine et que les soldats russes gagnent du terrain. Les prochaines heures seront déterminantes pour toutes ces populations. TF1 | Reportage S. Chevallereau