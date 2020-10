Les forêts de nos régions : à la découverte de celle de Huelgoat dans le Finistère

A Huelgoat, derrière chaque ombre se cache une légende et derrière chaque pierre, un mystère. Au cœur de la forêt, l'eau murmure, les feuilles respirent, les formes se devinent entre deux arbres et se dessinent sur les pierres. Plus qu'un décor de conte, c'est surtout une source d'inspiration pour les professionnels. Mais les arbres renferment d'autres secrets. Quels sont-ils ?