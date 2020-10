Les forêts de nos régions : à la découverte des arbres chargés d'histoire à Verdun

La forêt de Verdun est un endroit particulièrement chargé d'histoire. Vu du ciel, celle-ci ressemble à bien d'autres massifs forestiers avec ses 10 000 hectares. Mais sous les arbres, pas un mètre carré sans un témoignage des combats qui ont fait rage dans la région en 1916. A l'époque, 200 habitants ont dû fuir le village de Douaumont sans jamais pouvoir revenir sur ces terres jugées trop chargées en munitions et en souvenirs.