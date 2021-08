Les fourmis ont pris leurs quartiers d'été dans les logements

C'est un cauchemar auquel Liliane fait face depuis plus de dix ans. Chaque année, entre avril et août, des milliers de fourmis élisent domicile chez elle. A 84 ans, la retraitée vit pratiquement sans électricité car les insectes provoquent des courts-circuits. "C'est un calvaire, ça fait des années que je vis comme ça", s'indigne-t-elle. Pour les faire disparaître, Liliane place de l'insecticide plusieurs fois par jour, mais rien n'y fait. Même pour les spécialistes, l'invasion des fourmis est un mystère. En treize ans, l'octogénaire a dépensé plus de 700 euros. Son cas n'est pas isolé. Tout le quartier est touché par l'invasion. Sa voisine Christine n'en peut plus. "Moi j'ai des appareils électriques qui ont grillé. Je supporte parce que je n'ai pas le choix, c'est horrible", raconte-t-elle. Malgré une pétition et des courriers adressés au préfet des Pyrénées-Orientales, les appels à l'aide de ces habitants sont restés sans réponse. Ils se sont résignés à attendre l'arrivée de l'hiver, synonyme de départ des fourmis.