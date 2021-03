Les fraises arrivent sur les étals des marchés

Sur le marché de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), on accueille une nouvelle venue. Elle est très colorée et surtout très attendue par les consommateurs. "Ça annonce le beau temps, le soleil et les beaux jours. Du coup, voir des fraises me redonne le sourire", se réjouit un client. La fraise est un symbole de l'arrivée du printemps en Provence. Selon Etienne, primeur sur le marché, celle-ci a eu son lot de chaleur au vu de la météo des derniers jours. On peut commencer à la déguster sans problème. Pour l'instant, on a surtout droit aux variétés les plus précoces : quelques fraises de Cléry, et la gariguette, avec son goût acidulé. Que ce soit dans un yaourt, dans une tarte, ou encore avec du sucre et du citron, ce dessert sucré s'accommode selon les goûts et les envies. En ce début de saison, les prix sont encore un peu élevés. Mais bientôt, la fraise se fera plus abordable et surtout largement plus présente sur tous les étals des marchés de Provence.