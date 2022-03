Les fraises de Carpentras arrivent sur les étals

Ça y est, dans la serre de Jean-Paul Charasse, producteur de fraises de Carpentras, la récolte de la star du printemps vient tout juste de commencer. Les premières fraises de Carpentras sont arrivées à maturité. Un bonheur teinté de soulagement pour cette récolte après un hiver rigoureux, avec des températures négatives qui ont duré. Elles étaient attendues et pas seulement par ce producteur. Aussitôt cueillies ce vendredi matin, direction le marché de Carpentras. Et pour les fraises de Jean-Paul, le succès est immédiat. Un produit attendu au tournant par certains habitants, qui au fil des années, sont devenus des critiques gastronomiques. Le verdict pour ce millésime, pas question de rendre la barquette. Visiblement, le goût est au rendez-vous. Elles sont bien rouges, de quoi surprendre ce touriste anglais. Ici, on dit fraises de Carpentras, c'est même une marque déposée. Il repartira lui aussi avec une petite barquette, mais pas sûr qu'elle fera le voyage jusqu'en Angleterre. TF1 | Reportage M. Perrot, S. Fargeot