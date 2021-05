Les fraises françaises reines des étals

À Caissargues (Gard), les fraises sont de couleurs éclatantes. Chez un producteur, les clients ont tous succombé. Ils repartent chacun avec leurs barquettes de fruits. "Elles sont belles. Elles ont beaucoup de goûts", témoigne l'un d'entre eux. Marc Yang vend ses propres fruits et légumes. Et sans surprise, c'est la fraise qui connaît le plus de succès. Les ventes se sont même accélérées depuis la crise sanitaire. Le constat est partagé par Ludovic Arcé, un autre cultivateur à Beaucaire. La hausse de la demande a entraîné une augmentation des prix : plus 50 centimes en moyenne pour les fruits rouges. Ludovic a un autre argument pour séduire les papilles. Il cultive ses fruits en pleine terre. Pour lui, ça change tout. Pour les saisonniers, cette technique de production demande de la souplesse. Il faut se pencher pour choisir les fraises les plus mûres et les cueillir avec précaution. Cléry ou Gariguette, ces fruits procurent toujours le même plaisir au printemps.