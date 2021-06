Les framboises arrivent sur les étals

Les framboises sont les rescapées d'un printemps capricieux. Dès leur arrivée, elles ont donc été élues reines de l'été par les amateurs, mais aussi par les producteurs qui savourent leurs récoltes. Après avoir perdu les trois quarts de ces cerises après la grêle, les framboises cultivées sous serre de Patrick Reynard ont la banane. "C'est un fruit santé, c'est un fruit bonheur, c'est un fruit plaisir la framboise !", confie-t-il. Dans les monts du Lyonnais, la cueillette est délicate, tout comme le fruit. "Il faut vraiment chercher dans les feuillages pour ne pas oublier les fruits", explique Patrick. Mais le plus grand défi est qu'il en reste assez dans le panier. Sur le marché, on s'arrache ces gourmandises que l'on assimilerait à des bonbons. Si vous vous demandez quand l'été arrivera enfin, il suffit de les voir apparaître et vous aurez l'impression d'y être. La barquette de 250 g, achetée 4,80 euros se dévore alors en quelques minutes. Et si l'on comptait sur ce fruit bonheur pour nous remonter le moral ?