Les Français aiment-ils leurs prénoms ?

Gilles, Bernadette, Monique, voilà des prénoms classiques. Mais on a aussi Lionel, Gilbert, Prune ou encore Bertille. "C'est un prénom que ma mère a choisi parce que mon arrière-grand-mère s'appelait Berthe. Mais Berthe c'est un peu compliqué à porter pour une petite fille", explique cette dernière. Quant à Bernadette, elle raconte qu'elle a été baptisée le jour de la Sainte-Bernadette. Pour Gaël, ses parents ont découvert au dernier moment qu'il était un garçon et ont donc mis Gaël au masculin. Mais alors, aimez-vous votre prénom ? Jean-Pascal, dessinateur, aime beaucoup le sien. "Je peux m'appeler JP, on m'appelle Jip aussi", ajoute-t-il. "J'aime bien le fait que d'une langue à une autre, il se prononce et s'orthographie différemment", nous explique Julia. Et si votre prénom influençait votre vie ? Mademoiselle Juliette Roméo, une amoureuse des grandes histoires, est devenue libraire.