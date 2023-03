Les Français champions des chèques

C'est un bout de papier qu'il faut remplir, signer, détacher. Une exception française à l'heure du sans contact, mais à laquelle vous semblez tenir : "Il y a des trucs qu'on ne peut pas payer autrement qu'en chèque" ; "Ma grand-mère utilise un chéquier, et puis personne d'autre". Moyen de paiement préféré des Français il y a 20 ans, mais à peine 4% des transactions aujourd'hui, derrière la carte bancaire avec 56%. La preuve, chez les commerçants, beaucoup n'en veulent plus, car les impayés leur coûtent cher. Et pourtant, huit chèques sur dix émis en Europe sont français. Alors où se cachent-ils ? Chez le garagiste, on les compte toujours. On les prend encore également à la salle de gym. Ici, c'est un moyen de fidéliser les clients et de leur faciliter la vie. "Il y en a qui vont préférer être débité en début du mois, d'autres en fin de mois, et ça, c'est vrai. Du coup, ça permet un petit peu de pouvoir étaler les paiements pour eux", explique Camille Carlier du Club de sport "Club 48", à Lyon (Rhône). Mais jusqu'à quand ? La plupart nous ont avoué ne jamais garder leur chéquier dans leur sac. Vol ou faux chèque, c'est aussi le moyen de paiement le plus fraudé. TF1 | Reportage G. Charnay, D. Paturel