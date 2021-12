Les Français champions du crédit à la consommation

L'un des achats à crédit les plus fréquents, c'est l'acquisition de la voiture. Un client a rendez-vous chez un concessionnaire. Il hésite entre un SUV et un break familial. Son budget est de 25 000 euros. Le vendeur lui propose une mensualité de 450 euros sur cinq ans. Le crédit lui coûtera 1 000 euros, mais le client a-t-il un bon dossier ? "On prend le temps avec lui de regarder le budget. On monte un dossier d'investissement qui est soumis à l'étude d'un partenaire financier", explique Alexandre Ujlaky, conseiller commercial. Ici, presque une vente sur deux se fait à crédit. Comme chez un spécialiste de l'ameublement, les prix sont beaucoup moins élevés. Qu'importe, cette solution de financement séduit de plus en plus. La plupart d'entre eux remboursent entre 100 et 150 euros par mois sur une durée d'un an. Si presque neuf Français sur dix affirment avoir déjà eu recours au crédit à la consommation, certains au contraire, s'en méfient. Près de deux tiers des consommateurs qui utilisent le crédit à la consommation empruntent entre trois et 20 000 euros. TF1 | Reportage F. Chadeau, H. Massiot, P. Veron