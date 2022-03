Les Français de Kiev, partir à tout prix

C’est une situation d’urgence. Six adultes et trois bébés sont bloqués dans un appartement en attente d’évacuation. Parmi eux, Manuella et Éric. Ils viennent de sortir de la maternité. Leur bébé est né jeudi d’une GPA, "Gestation Pour Autrui". Ils sont en Ukraine depuis deux semaines et ils espèrent quitter Kiev ce vendredi même. Mais c’est la panique, ils ne savent pas comment rejoindre le convoi de l’ambassade de France. Il y a deux autres couples avec eux qui sont également dans la même situation. De plus, ils n’ont pas de véhicule. Finalement, ce sont les journalistes présents sur place qui emmènent la famille. Un soulagement pour Manuella. L’aventure est loin d’être finie, il faut traverser une ville assiégée sous la menace du bombardement, avec des check-point sur la route, par conséquent un stress intense. Dernière surprise, il n’y a pas d’hôtel pour les accueillir à l’arrivée. Un bus viendra chercher ces trois familles plus tard pour prendre la route en direction de la Pologne. TF1 | Reportage B. Christal, C. Souary, R. Roiné