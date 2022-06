Les Français de plus en plus myopes

Si votre vision est floue de loin, c’est que vous êtes atteint de myopie. Le phénomène est en expansion. En 2000, 20% des Français étaient myopes, en 2030, ils seront 40%. Dans un cas sur dix, la myopie est bien d’origine génétique. Mais face à une telle épidémie, ce sont nos modes de vie qui sont en cause. Premier facteur, l’absence d’exposition à la lumière naturelle qui freine la myopie. Chaque jour, les enfants devraient passer au moins deux heures dehors. Deuxième facteur, une vision de près trop fréquente. Les enfants de trois ans à six ans passent 3h29 sur des livres ou des écrans, et 6h54 pour les enfants entre onze à treize ans. Les médecins recommandent d’adopter de bons réflexes. Chez les enfants diagnostiqués tôt, il existe des moyens de freiner l’évolution de la myopie. Un médicament sous forme de collyre et des verres spéciaux à porter dix heures par jour, non remboursés. L’enjeu est de taille, car sur les deux millions d’enfants atteints, un sur quatre voit sa myopie s’aggraver d'année en année. TF1 | Reportage C. Bayle, G. Lecointre, G. Richaud