Les Français de retour au cinéma

Un siège confortable, du pop-corn et surtout un bon film. Voici le petit plaisir de Nathalie et Danielle. "On essaie une fois toutes les trois semaines. Donc depuis trois à quatre mois, on a dû se faire quatre ou cinq films", témoignent-elles. Les salles obscures retrouvent des fréquentations record. La raison : des films qui parlent à tout le monde. "Avatar, c'était super bien. On est vraiment dans le film", témoigne un spectateur. "Mario Bros", "Les Trois Mousquetaires" ou encore "Donjons et Dragons", ces films à gros budget attirent, mais aussi fidélisent les spectateurs. Que ce soit dans les grandes salles ou les plus petites, l'engouement est le même. Moins de cinq euros la place, la sortie culturelle est peu coûteuse dans ce cinéma. "C'est bien qu'il y a une convivialité. C'est quand même une vie sociale", rapporte une spectatrice. Car oui, un film, ça se partage. Rien à voir avec celui regardé seul sur une plateforme de vidéo en ligne. Aller au cinéma, un loisir que les Français ne sont pas prêts d'abandonner. TF1 | Reportage M. Stiti, M. Giraud, X. Thoby