Les Français délaissent le vin rouge

Déjeuner en terrasse, l'occasion de déboucher une bonne bouteille de rouge à consommer avec modération. Mais cette pratique se fait de plus en plus rare dans le pays. En un an, la consommation de vin rouge a chuté de 10% dans l'Hexagone. A table, les habitudes ont bien changé. "A l'époque, c'était son petit pichet, son petit verre de vin. Les tendances changent dans la consommation. Même le midi, ça va être des jus de fruits, ça va être du cocktail et de la bière.", rapporte David Batard, gérant d'exploitation au restaurant "Le Saint Georges". Résultat, sa cave autrefois remplie de vin rouge ne contient aujourd'hui plus qu'une cinquantaine de bouteilles. Dans les années 60, les Français étaient parmi les plus gros buveurs de vin au monde, 120 litres par habitant et par an. Aujourd'hui, c'est à peine 40 litres. Si les blanc et rosé ont encore la cote, dans ce supermarché, les ventes de vin rouge ont diminué de 25% en un an. Moins de commande, alors les producteurs doivent s'adapter. Ce viticulteur a choisi d'arracher 15 hectares de vignes pour cultiver du blé. Il nous confie : "ces vignes nous coûtaient trop cher à produire, on en vendait en dessous de notre prix de revient, donc on a préféré se diversifier pour retrouver un équilibre financier sur l'exploitation". TF1 | Reportage L. Cloix, D. Bertaud