Les Français et le café, un subtil paradoxe

À la maison, au bar ou au travail, pour certains c'est une habitude. Le café coule à flots. Et vous, quelle quantité consommez-vous ? Par ailleurs, parmi les centaines de cafés qui existent, chacun a sa préférence : corsé, amer, ou bien sucré. Certains attendent la bonne occasion pour le boire, d'autres les enchaînent. Prendre un café est parfois devenu un automatisme. Résultat : "parfois, on doit se contenter d'un café médiocre pour avoir sa dose réconfortante" ; "le café que je n'aime pas c'est ce qu'on appelle le jus de chaussette" ; "à la machine, on le boit parce qu'on n'a pas le temps. C'est rapide". Alors, pour éviter la déception, d'autres ont leur secret. Mais une particularité du café fait bien l'unanimité : son odeur. "C'est toute une vie" ; "dès fois, je fais du café pour avoir l'odeur", confient ces amateurs. Alors, que ce soit pour l'odeur ou pour le goût, les Français dépensent chaque année plus de quatre milliards d'euros pour acheter du café. TF1 | Reportage N. Pellerin, C. Chevreton, B. Rey