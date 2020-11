Les Français lassés de faire des attestations avant de sortir

Bien que ce soit la deuxième fois qu'elle entre en vigueur, l'attestation de déplacement dérogatoire emporte toujours avec elle son lot de malentendus et surtout d'incohérences. La plupart des personnes interrogées jugent d'ailleurs cette mesure inutile. "Le motif, on met absolument ce qu'on veut et il y a très peu de contrôle donc j'y vois un intérêt assez limité", confie une passante. L'on se demande alors dans quel autre pays européen l'attestation de déplacement est de rigueur. Hormis la Grèce, aucun autre pays européen reconfiné n'a mis en place cette mesure. "Il ne sera pas possible davantage de voyager au sein du territoire national, y compris d'une résidence principale vers une résidence secondaire". Voilà une autre mesure annoncée par Jean Castex qui suscite l'incompréhension. S'il est interdit de voyager à l'intérieur du territoire français, il est possible de passer ses vacances hors du pays. Ainsi, faute de pouvoir aller à la plage de Dunkerque, dirigez-vous vers les Bahamas.