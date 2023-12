Les Français + les maths = le compte n'est pas bon !

Que ce soit pour vérifier des factures, une feuille d'imposition ou des prélèvements mensuels, ce couple ne compte pas se tromper. Alors, à chaque fois, la calculatrice est sortie des tiroirs. Et justement, le calcul mental est un exercice qui semble se perdre au fil du temps. S’il y a un métier où les chiffres sont nombreux, c'est bien chez les commerçants. Christophe Regnier est fromager, et chaque paiement avec de la monnaie se transforme aussitôt en calcul. "C'est juste une gymnastique d'esprit", dit-il. Alors, dans la vie quotidienne, les mathématiques se glissent un peu partout, comme sur les vitrines des magasins, avec les pourcentages. Dans une enseigne d'aide aux devoirs, la période Covid a marqué un décrochage fort des lycéens dans leur apprentissage. Christophe Colaisseau, professeur de mathématiques, a quasiment doublé ses effectifs ces dix dernières années. "Tous les ans, je m'aperçois que je suis obligé de reprendre les notions de base de plus en plus basses, remonter depuis la sixième pour préparer les contrôles qui ont lieu", affirme-t-il. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive