Les Français ont-ils confiance en leurs forces de l'ordre ?

D'après un sondage Odoxa pour Le Figaro et Franceinfo, 76% des Français ont une bonne opinion des forces de l'ordre. C'est pourquoi, les slogans scandés durant les dernières manifestations, ont surpris les habitants de Lille (Nord). En effet, beaucoup de gens ne comprennent pas le climat qui règne actuellement autour de la police. Néanmoins, certains estiment qu'il faut aborder ces techniques policières jugées un peu "rudes".