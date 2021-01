Les Français ont-ils le moral ?

Après les épreuves de 2020, lorsqu'on sonde l'état du moral de chacun en ce janvier 2021, on s'attendait à des réponses plutôt négatives. Mais c'est tout le contraire. A l'exemple de Sophie, la bouchère de Bailleul (Nord-Pas-de-Calais), elle a le sourire derrière le masque. "Noël et le Nouvel An se sont bien passés, il y a eu du monde et les gens étaient correctes", a-t-elle précisé. A côté, ça sent bon la galette dans la boulangerie. Mais c'est le doux parfum de l'espoir qui donne le sourire aux clients. Et un peu plus loin, devant les écoles, les parents se dépêchent. Il ne faut pas être en retard. Puis, il y a eu Mathieu, paysagiste, qui est d'un optimisme à toute épreuve. Il voit le soleil partout. Bien sûr, on n'oublie pas les victimes du Covid ou encore les restaurateurs, les patrons de bars ou le milieu culturel. Mais sur le marché de la Bergues ce matin, tout le monde a le moral. Le secret peut être tout simplement un bon repas comme une courgette farcie ou un peu de philosophie : "le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté", a dit Alain.