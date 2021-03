Les Français pensent déjà aux vacances d'été : où comptent-ils partir ?

Beaucoup de Français pensent déjà aux vacances d'été. Ils ont besoin de retrouver des couleurs. Néanmoins, il n'est pas facile de faire son choix dès aujourd'hui. Les vacances en camping devraient avoir un grand succès cet été. En Normandie, un établissement se prépare à sa réouverture. Parmi les types d'hébergement les plus réservés en ce moment, on distingue les campings et les locations de meublée. L'objectif étant de pouvoir se faire à manger et être loin de la foule. "Avec le Covid, les gens préfèrent avoir leur propre sanitaire", a révélé une employée des lieux. Selon les prévisions, deux vacanciers sur trois partiront près de la mer. L'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine arrivent en tête des réservations. Sans grande surprise, voici les trois autres régions les plus demandées : Paca, Bretagne et Auvergne-Rhône-Alpes. Malgré le contexte actuel, 30% des Français envisagent de partir à l'étranger. Cependant, les destinations très lointaines ne seront a priori pas accessibles. Les vacances se dérouleront surtout dans l'Hexagone comme pour 94% des vacanciers de l'été 2020.