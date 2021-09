Les Français pleurent Belmondo

Jean-Paul Belmondo est dans toutes les têtes ce mardi matin sur le Vieux-Port. Tout le monde en parle. C'est ici qu'il avait fait ses premiers pas au cinéma en 1958. Les Marseillais sont émus, car l'acteur était cher à leur cœur. "Il avait une tendresse dans le regard et je suis un peu émue d'en parler", témoigne l'une d'eux. Dans un salon de coiffure entre le Vieux-Port et le Panier, il est impossible de ne pas se remémorer les souvenirs avec l'acteur. "C'est toute mon enfance. C'est quelqu'un d'extraordinaire et je suis ému" ; "Il m'a vraiment impressionné", témoignent des habitants. Jean-Paul Belmondo avait tourné avec Alain Delon dans "Borsalino" en 1970 dans le quartier du Panier. Nostalgique, Philippe a fait le déplacement ce matin pour revoir les ruelles du film de sa jeunesse. L'acteur faisait partie de la vie des Marseillais. Il avait tourné huit films dans la cité phocéenne. Les Français n'oublieront jamais "Le magnifique".