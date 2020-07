Les Français plus inquiets des problèmes économiques que du départ d'Edouard Philippe

Le changement ministériel qui s'annonce ne semble pas perturber les Normands à Courseulles-sur-Mer (Calvados). Ils s'inquiètent beaucoup plus pour la rentrée économique. En effet, celle-ci sera difficile selon le chef de l'Etat. Beaucoup s'interrogent alors sur leur avenir professionnel. Les difficultés d'embauche des plus jeunes constituent l'une des principales préoccupations des Français. En tout cas, l'évolution économique du pays sera suivie avec attention dans les mois à venir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.