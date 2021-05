Les Français retrouvent le moral selon l'Insee

Retrouver la ville comme on la connaissait avec ses terrasses et ses promeneurs. Entendre de nouveau son brouhaha interrompu parfois par les roulements d'une valise. Le pouls de Lille (Nord) s'est remis à battre et cela donne le sourire à ses habitants qui dégustent ce petit morceau de bonheur. "Ça donne tout à fait le moral parce que tout revit", confie l'une d'entre eux. "Ça fait du bien au moral. Il manque juste le soleil mais il va arriver", rajoute un autre. Quand le soleil réapparaît, le moral des Français remonte. Ces instants permettent de prendre le temps sans aucune restriction. Et ça, c'est le goût de la liberté. Par ailleurs, la courbe du moral accompagne celle des naissances. Après avoir beaucoup chuté, le taux de natalité repart à la hausse. Maximilian a d'ailleurs profité du déconfinement pour naître avec un peu d'avance. L'enfant a déjà trois jours et arrive dans un contexte beaucoup plus doux. Les Français sont donc plus optimistes. Ils profitent ainsi de la douceur, de la joie et la possibilité de vivre enfin toutes les bonnes occasions pour se retrouver.