Les Français très attachés à leurs voisins, selon une étude

Ce mercredi matin, devant la boulangerie, on n'a rencontré que des voisins parfaits. Près du centre-ville, dans le quartier du Galaxy avec ses barres d'immeubles très reconnaissables, vivent plus de 800 personnes. Des petits mots et des petites attentions sont échangés. Bien vivre avec son voisinage est une chance. Un avis partagé par Christelle, vivant dans l'appartement du treizième étage. A quelques kilomètres de là, nous voici dans la commune Gerzat avec ses nombreux lotissements. Un couple vit ici depuis 1978. "Souvent on s'inquiète des autres", explique le monsieur. "C'est très important pour nous. Nous qui commençons à être âgés, on a besoin des voisins", confirme Paule, leur voisine. A quelques maisons de là, Babeth aime parler de tout et de rien pour ne pas rester seule. Avec elle, les sujets de discussions ne manquent pas. Se dire bonjour chaque matin, voici le plaisir simple de ces voisins, devenus au fil du temps presque inséparables.