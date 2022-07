Les fresques du palais de Monaco dévoilées au public

C'est la première fois que le public peut découvrir le palais restauré et ses fresques du XVIème siècle. Une incroyable découverte faite presque par hasard il y a six ans. Depuis plus de 200 ans, ces 600 mètres carrés étaient recouverts par plusieurs couches de peinture. En 1300, ce bâtiment était une forteresse militaire. Mais à la Renaissance, les Grimaldi le transforment en palais. Ils construisent une cour d'honneur, appellent des peintres d'Italie pour décorer les murs et les plafonds. Au fil des années des transformations, ces chefs-d'œuvre tombent dans l'oubli pour renaître aujourd'hui. "Je suis en train de dégager la couche XIXème pour retrouver la couche d'origine. C'est un travail très minutieux", explique Julia Greiner, conservatrice et restauratrice en chef. Peu à peu, les trésors du palais se dévoilent et retrouvent leurs fastes d'antan. Il faudra plusieurs mois pour percer tous leurs secrets. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde