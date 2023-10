Les frissons et la fierté des Corons

Les couleurs des Sang et Or flottent dans l'air, un parfum de joie et d'euphorie encore ce mercredi matin à Lens (Pas-de-Calais). Les habitants se réveillent légers et fiers d'être Lensois. "On est tous sur un petit nuage, pourvu que ça continue", confie un supporter. Mardi soir, le stade a vibré. Joseph n'a loupé aucune seconde de cette rencontre, ce moment restera longtemps dans sa mémoire. Ceux qui n'ont pas pu obtenir de places au stade ont suivi le match dans les bars, ambiance Coupe du monde. Ce mercredi matin, l'énergie n'est pas retombée. Cela fait des années que ces deux supporters attendaient ça. "J'ai retrouvé mes sensations d'il y a 20 ans (...) vous vous rendez compte ?", affirme l'un d'eux. Cela fait 21 ans que le RC Lens n'avait pas joué en Ligue des champions, le retour est plus que réussit. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette