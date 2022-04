Les fruits et légumes encore plus chers après l’épisode de gel ?

Le soleil est là, mais ne vous y trompez pas. Il a encore gelé ce mardi matin au Pays basque. Le gel de ces derniers jours dans de nombreuses régions françaises pourrait vite avoir des conséquences sur l'étal de Béatrice et notamment sur ces asperges landaises. Une possible augmentation des prix déjà en hausse depuis plusieurs mois. La nouvelle en inquiète certains : "pour les fruits et les légumes, ça va être très difficile cet été" ; "on s'attend à de grosses augmentations". Ce primeur redoute surtout la pénurie de fruits cet été comme ce fut le cas l'année dernière. Alors, beaucoup se demandent déjà s'il va falloir se restreindre. "Probablement qu'on va limiter notre consommation de fruits et légumes" ; "on va manger bien mais moins", confient des clients. Il est difficile pour l'instant de calculer l'impact exact du gel sur les prix. Les producteurs doivent d'abord évaluer l'étendue des dégâts, ce qui devrait prendre plusieurs jours. TF1 | Reportage V. David, E. Castaing