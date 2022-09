Les fruits et légumes se donnent en spectacle

Au total, 40 000 m² ont été aménagés pour exposer les fruits et légumes d'Alsace. Les visiteurs viennent pour découvrir au milieu des plantations ouvertes des légumes méconnus, mais aussi pour admirer des jardins colorés et des sculptures géantes réalisées avec des fruits et légumes. De véritables œuvres d'art éphémère. Pour les producteurs locaux, c'est à la fois un show et une démonstration de force. Gilles Jaeg est producteur. Du haut de ses 20 ans, il fait pousser ses légumes et a sa propre entreprise de transformation maraîchère. Selon lui, c'est important de montrer aux consommateurs comment ces fruits et légumes sont produits. Fabien Digel, président de "Fruits et légumes d'Alsace", lui, affirme que l'objectif est de faire vivre tout un territoire. Une centaine d'exposants ont répondu présent à cet événement. C'est aussi l'occasion de faire découvrir un savoir-faire. Les amateurs de fruits et légumes ont jusqu'à dimanche pour découvrir les potagers ou profiter de la pyramide géante. Près de 50 000 visiteurs sont attendus. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier