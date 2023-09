Les fugitifs de Fontainebleau, 48 heures en cavale

Cette évasion n'a rien de spectaculaire. Ce mardi, lors d'une randonnée dans une forêt, deux détenus ont réussi à prendre la poudre d'escampette. Pour fausser compagnie au conseiller pénitentiaire, il leur aura suffi de prétexter une envie pressante. Juste à côté, dans la ville de Fontainebleau (Seine-et-Marne), cela inquiète certains habitants. Le premier, âgé de 37 ans, condamné pour trafic de stupéfiants était libérable en avril prochain. Son complice, purgeait une peine pour agression sexuelle et exhibitionnisme. Il aurait dû sortir en décembre 2026. Comment se sont-ils retrouvés en forêt, à plus de 30 kilomètres à vol d'oiseau de la prison ? Les détenus pouvant participer à ces sorties sont triés sur le volet. Ils sont accompagnés par des moniteurs de sport, des conseillers pénitentiaires, qui n'ont pas les moyens de les arrêter en cas de tentative d'évasion. Le parquet alerté, un mandat de recherche a été confié aux gendarmes d'Evry. Les deux détenus n'ont toujours pas été retrouvés 48 heures après le début de leur escapade. TF1 | Reportage B. Guénais, C. Chevreton, S. Fortin