Les ganses, une gourmandise traditionnelle du Carnaval de Nice

On en trouve dans toutes les bonnes boulangeries de Nice (Alpes-Maritimes). Les ganses trônent en bonne place sur les vitrines. Pendant le carnaval, les Niçois en mangent à l'heure du goûter, avec du café. C'est une tradition chez eux. Côté préparation, les ganses sont faciles à faire, mais la recette diffère juste d'un boulanger à l'autre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.