Les gavottes, un biscuit made in Côtes-d'Armor

Les gavottes sont un délice de craquement pour combler un petit creux. De petites crêpes dentelles roulées dont raffole Zoé, six ans. Sa mère, Doriane, en mangeait également quand elle était petite. "On avait toujours dans le placard une petite boîte de gavottes", raconte-t-elle. Dans les Côtes-d'Armor, les gavottes sont un biscuit tellement présent dans le paysage local. Doriane est donc devenue une des 400 employés d'une entreprise centenaire. De ses dix lignes de production sortent 500 millions de biscuits chaque année. La recette de base est celle de la pâte à crêpes. Mais ce qui fait le succès de la gavotte, nous ne le sauront pas. Le secret est précieusement gardé. Comme beaucoup de recettes à succès, celle de la gavotte serait née d'un heureux hasard en 1886. Près de 100 ans plus tard, les gavottes sont vendues dans une soixantaine de pays. La ville de Dinan tire son parti de ce petit biscuit. Les habitants, eux, en sont fiers et les visiteurs conquis.