Les gendarmes des Vosges n'en finissent plus d'amuser Twitter

C'est une publication pour le moins originale. C'est une alerte disparition du soleil postée par la gendarmerie des Vosges, après des semaines de pluies à Epinal. Cela a fait sourire des milliers d'internautes. Mais ces gendarmes n'en sont pas à leur coup d'essai. L'humour, c'est la tactique du colonel Brice Mangou qui a créé leur compte Twitter il y a deux ans. À chaque publication, ils ont des milliers de partages et de commentaires. Déconfinement, alcool au volant ou prévention routière, rien n'est publié au hasard. L'humour n'est qu'un levier. C'est la forme qu'on a décidé de donner à des publications qui, elles, gardent leur objectif de faire passer des messages de prévention", explique le colonel. La prochaine publication pour le week-end de Pentecôte est déjà prête. Les gendarmes des Vosges ont désormais près de 120 000 fans sur Internet. Alors sur le terrain, leur quotidien a un peu changé. "Le contact est plus facile. Le but c'est de se rapprocher le plus possible de la population alors ça nous aide", confie l'adjudant Gil Masson. Une chose est sûre, ils pourraient bientôt détrôner ceux de Saint-Tropez.