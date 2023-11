Les gendarmes patrouillent dans les villages évacués

Ces gendarmes sillonnent les rues de ce quartier pour identifier les maisons inhabitées. Dans cet immense marais, beaucoup d'habitants ont quitté leurs logements à cause des inondations. Cette situation pourrait favoriser les cambriolages, les gendarmes redoublent de vigilance. "On est là H24 (...) On fait les contrôles de zones (...) On prend contact avec la population", explique l'un d'eux. Ce garagiste est parti vendredi, il revient chez lui pour constater le niveau de l'eau. Leur présence rassure. Dans cette période de crise, leur mission ne s'arrête pas là. Colère de cet habitant, les voitures provoquent des vagues jusque dans les maisons. Le gendarme demandera au maire de barrer la route. Ces autres agents vont à la rencontre des sinistrés pour écouter, trouver des solutions et calmer les conflits de voisinage. Leur mission va durer encore plusieurs jours. Dès lundi, 64 agents de Bourgogne viendront même les renforcer. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Joire