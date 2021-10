Les gendarmes vont de nouveau rouler en Alpine

L'Alpine A110 est une voiture de sport fabriquée par Renault à Dieppe (Seine-Maritime). En apprenant que 26 des voitures qu'ils construisent vont aller à la gendarmerie, les ouvriers sont fiers. Le véhicule est rapide. Il peut atteindre 250km/h et passe de zéro à cent en 4,5 secondes. Les Alpine des gendarmes sont destinées aux autoroutes. Si les voitures seront nouvelles, les conducteurs sont déjà bien rodés. Dans les années 60 et 70, les brigades d'intervention rapide roulaient avec des voitures Alpine A110 et A310. Aujourd'hui, comme à l'époque, avoir de tels véhicules, c'est vital pour leur mission. Si le ministère de l'Intérieur a voulu renouer avec ce passé, ce n'est pas seulement pour favoriser une fabrication française. "On voulait un véhicule qui soit reconnaissable par tous", a expliqué le lieutenant-colonel Frédéric Beretti. Sur le site de la marque, l'Alpine A110 s'affiche à 58 400 euros. Le prix payé par la gendarmerie n'est pas encore connu. Ce qu'on peut vous dire de manière certaine, c'est qu'elle sera bleue marine.