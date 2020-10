Les généralistes notent une recrudescence des cas de Covid mais moins graves qu’en mars

Dans les cabinets médicaux, les téléphones ne cessent de sonner et les appels concernent exclusivement le Covid-19. Les cas positifs sont, en effet, de plus en plus nombreux. Un médecin généraliste de Lille, par exemple, avait, à la mi-septembre, un patient Covid toutes les semaines, et ce mois d'octobre, il en a près de cinq par jour. Toutefois, leur gravité n'est pas comparable à celle du mois de mars. Par ailleurs, on n'observe pas encore de submersion des établissements de santé.