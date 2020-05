Les géraniums commencent à fleurir sur les balcons et dans les jardins

Comme chaque année, les géraniums envahissent les terrasses à Saint-Didier-de-Formans (Ain). Après les saints de glace, on en profite pour en planter dans son jardin ou en installer quelques pots sur son balcon. En été, ces fleurs métamorphosent les maisons et illuminent les façades. Dans les jardineries, leur vente explose au mois de mai. De plus, leur floraison dure tout l'été jusqu'en septembre s'ils sont bien entretenus.