Les géraniums ont sorti leurs plus beaux pétales en Alsace

A chaque printemps, l'image fait toujours plaisir à voir. Un bonheur aux couleurs vives dont il faut profiter. Des géraniums à perte de vue, une jardinerie en a fait sa spécialité. "Il y a à peu près 160 000 géraniums sur tout le site. Il y a trois gammes différentes, du zonal qui reste droit, du lierre double qui tombe un peu et du lierre qui retombe beaucoup. Et il y a une quinzaine de couleurs par gamme de géraniums", explique Sylvain Grunenwald, horticulteur. Traditionnellement, le géranium est de couleur rouge ou blanche. Dès les premiers beaux jours, la demande est forte pour une fleur emblématique de l'Alsace. Cette année, dans un contexte toujours difficile, le géranium est encore plus attendu. "C'est une plante qui est très simple. On l'emmène dans la jardinière, on fait un arrosage une fois dans la semaine et ça tient tout l'été", explique Mathieu Grunenwald, horticulteur. Pour Marie-Rose, pas de printemps sans géranium. Chaque année, elle achète une cinquantaine de pots de toutes les couleurs pour fleurir ses jardinières. De plus, une maison à colombages se doit de respecter la tradition.