Les gîtes font le plein pendant les vacances

C'est la dernière semaine de vacances pour cette famille. Leur emploi du temps se fait au jour le jour. Pendant que Suzie s'accorde une pause au soleil, Frédéric, le papa, souhaite surtout passer du temps avec ses filles. "C'est une semaine de relâche, de détente. On peut vraiment en profiter puis prendre son temps", dit-il. Originaires de la région parisienne, ils ont loué un gîte dans le Tarn-et-Garonne. "On cherche toujours à avoir une maison, un jardin, un extérieur, une région sympathique" dit Suzie. Les propriétaires accueillent les touristes depuis dix ans dans cette maison de vacances. Les durées de séjour se raccourcissent un peu, mais le carnet de réservation se remplit vite. Si l'année 2021 a été exceptionnelle, ce printemps s'annonce prometteur. "On est vraiment sur un très bon départ pour cette saison 2022", confie Monique Ferrero. Loze (Tarn-et-Garonne) constitue un parfait point de départ pour les promenades à vélo. Les filles vont pouvoir se dépenser en traversant des villages de caractère. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.V. Fournis