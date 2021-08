Les glaneurs s'activent dans les champs dans le Puy-de-Dôme

Les glaneurs, un tableau inchangé ou presque, depuis le Moyen-âge. Comme chaque année, en fin août, Brahim arpente un champ de pommes de terre une fois que les machines agricoles sont passées. Avec son groupe de copains, ils se sont donné deux heures pour ramasser une vingtaine de kilos. Ici, personne n'est dans le besoin. Leur but est d'éviter le gaspillage. Felicidade, retraitée, n'a qu'à regarder les pommes de terre dans son panier pour imaginer comment les accommoder. Thierry Briffond, producteur agricole, produit 500 tonnes de pommes de terre par an. Très résistantes, celles-ci ont tendance à repousser et il faut de toute façon s'en débarrasser. Pour lui, les glaneurs sont donc un petit coup de pouce gratuit pour l'année suivante. Christian Fleury, lui, a fait le déplacement pour récolter des pommes de terre destinées à ses voisins âgés. Une façon de leur faire économiser de l'argent. En Auvergne, les glaneurs ont jusqu'à fin septembre pour stocker les pommes de terre pour tout l'hiver.