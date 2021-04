Les glycines, en fleur dans les Alpes-Maritimes

Abeilles, bourdons et papillons se régalent un peu en avance. Les délicieuses glycines sont déjà en fleur. "Elles ont fleuri très précocement cette année. C'est magnifique, elles représentent le printemps. Superbe couleur !", s'extasient ceux qui l'aperçoivent. Mais ne vous laissez pas tromper par l'apparente délicatesse de ces grappes de fleurs et sa nuance de mauve. La glycine est une plante vigoureuse. Qu'elle pousse en liberté le long d'un arbre ou qu'elle orne la grille d'une maison, une glycine peut vivre des dizaines d'années. Partant d'un seul pied sur un mur bien exposé, une glycine va s'épanouir sur des mètres et des mètres de long, le tout sans entretien, ou presque. "Il faut juste la tailler et elle repart toute seule. C'est très délicat comme parfum mais ce n'est pas enivrant", explique une passionnée. Le doux parfum des glycines va embaumer le début du printemps et la fin de l'été. La plante est généreuse, elle gratifie d'une double floraison.