Les goélands effraient les habitants et les touristes aux Sables-d'Olonne

C'est un excellent partenaire de jeu pour certains. Gabriel, cinq ans, a trouvé son activité de la journée : c'est de chasser les mouettes. Avec les goélands, ces oiseaux sont tout un symbole pour les vacanciers. "Quand on a commencé à les entendre et à les voir, on se dit ça y est, les vacances commencent", lance l'un d'entre eux. Mais attention, le goéland fait chaque jour de nouvelles victimes. "Mon fils a laissé ses frites à la vue sur le banc et le goéland est venu et a chopé la nourriture", raconte une mère de famille. La situation peut faire sourire, mais les commerçants dénoncent de vraies nuisances au quotidien. "C'est un truc de fou et je ne sais plus quoi faire par rapport à ça", confie Stéphane Daviet, gérant de "La Gaufrerie". Depuis le printemps, beaucoup d'habitants ont dû s'habituer avec un nid sur le toit. Cette année, la mairie n'a pas pu stériliser les œufs comme d'habitude à cause de la pluie. Elle compte donc sur un comportement exemplaire de chacun. En août, ces oiseaux devraient être moins agressifs, car les petits vont quitter les nids. Mais les Sablais craignent le même phénomène au printemps prochain.