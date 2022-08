Les goélands font la loi à Amiens

La douce musique du bord de mer. Pourtant, au cœur d'Amiens, il n'y a aucune plage, mais seulement des immeubles. Sauf qu'en pleine ville, les goélands ne sont pas toujours acceptés. "Plutôt agressifs" ; "Ça apporte des nuisances", témoignent des passants. Ces oiseaux se sont installés dans la région depuis une dizaine d'années. Leur nombre ne cesse d'augmenter. Ils sont attirés par la nourriture à profusion et les décharges aux alentours. Il suffit de lever les yeux au ciel pour voir leur présence. Justine s'accommode très mal avec ses voisins encombrants. Son mari a un autre problème, car il doit constamment laver ses deux voitures. Cela lui coûte 50 euros par mois. Son voisin, lui aussi, n'en peut plus de retrouver sa voiture repeinte. Le goéland est une espèce protégée. Il est donc impossible de s'en débarrasser. Michelle Jolly, représentante d'habitants, évoque une solution comme la stérilisation. Cette méthode est possible aujourd'hui, mais elle est limitée à seulement deux mois dans l'année. Il s'agit de détruire les œufs ou les nids vides. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier