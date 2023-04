Les gorges de la Loire, un trésor méconnu

Vous connaissez les châteaux de la Loire, mais voici les biens plus secrètes gorges de la Loire creusées par le fleuve. Avec ces forteresses millénaires, ces paradis cachés, et ceux qui les ont rien que pour eux, nous invitent à nous jeter à l'eau. Mais nous ne sommes pas seuls. Ce paysage est composé de 100 km de gorges où la nature est reine. Elle nous invite à ralentir. Par ailleurs, on rêverait de dormir plus longtemps, mais on nous invite à changer d'embarcation et d'amoureux des lieux. Avec Bertrand Chesy, nous accostons sur une île déserte inaccessible par la route. Ce qui le fascine sur les lieux, c'est un hameau fondé au XIe siècle par les moines camaldules. Pendant 500 ans, ces religieux, venus d'Italie, vécurent ici de prière et du travail du textile sur les bords de la Loire, qui n'ont rien perdu de leur quiétude. Après cela, nous vous emmenons à la plage, sur le sable de Monistrol-sur-Loire où à part le bruit des vagues, vous entendrez peut-être le clic de l'appareil photo de Danielle Badiou. Elle n'est pas une touriste. Ses clichés, elle en fait des affiches et la graphiste les expédie dans le monde entier. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize