Les gorges du Sierroz en Savoie, inaccessibles depuis 40 ans, retrouvent le public

Tendez l'oreille et suivez le chemin. Au fil de l'eau, les gorges du Sierroz se dévoilent. Un joyau naturel dans un écrin verdoyant. Les visiteurs surplombent ce canyon calcaire de 20 mètres de hauteur. Il faut compter une petite heure de marche à l'abri de la chaleur. De passerelle en passerelle au-dessus des cascades. En friche et fermées au public depuis 40 ans, les gorges du Sierroz retrouvent enfin la lumière. Sébastien Pomini travaille depuis très longtemps pour faire revivre ce lieu. "C'est le premier site classé en Savoie dans le patrimoine national. Et ça paraissait bête et dommage de laisser ce site à l'abandon", confie-t-il. Imaginez au XIXe siècle, les touristes naviguaient dans ce canyon. Une source d'inspiration pour Alexandre Dumas et Lamartine venus rendre hommage à une amie de la reine Hortense qui s'est noyée ici. Aujourd'hui, les vacanciers comme les habitants découvrent cette balade tout près d'Aix-les-Bains. Avec le beau temps, nul doute que les gorges du Sierroz devraient attirer encore plus de curieux.