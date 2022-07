Les gorges du Tarn en canoë-kayak

Seize kilomètres de descente nous attendent. Pour se mettre dans le bain, rien ne vaut quelques sensations fortes avec ce toboggan. Rassurez-vous, le reste de la journée est bien plus tranquille : profiter du paysage, s'arrêter comme cette famille bretonne pour une baignade improvisée. En vacances, pas de contraintes. Le père de famille nous emmène en haut de son plongeoir naturel pour le grand saut. Après tout, nous avons bien mérité une petite pause. L'heure du déjeuner approche, nous cherchons l'endroit idéal au pied de ces falaises de 400 mètres de haut et tombons sur une fête un peu spécial. Avant de repartir, nous prenons la première photo de notre album en vacances avec vous. Le long des gorges, de nombreuses plages comme celle-ci permettent de s'arrêter. Certaines ne sont accessibles qu'en canoë, d'autres aux automobilistes sur la route des vacances. L'été, l'eau transparente du Tarn est à plus de 20 degrés. En levant les yeux, les vacanciers découvrent les trésors cachés des gorges : un village troglodytique abandonné ou des maisons en pierre très particulières. Un coin de paradis, voilà qui résume notre première journée de vacances dans les gorges du Tarn. TF1 | Reportage A. Bacot, J.V. Molinier