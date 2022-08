Les gorges du Verdon autrement

Elle serpente le long des gorges du Verdon : 24 kilomètres de courbes élancées et de virage sinueux. À chaque tournant ou presque, un point de vue unique sur le plus grand canyon d'Europe. Fermer l'hiver, la route des Crêtes rouvre chaque printemps. Ouverte dans les années 70, la route a permis le développement de nombreuses activités sportives. Autrefois, il fallait plusieurs heures de marche pour rejoindre les premières voies d'escalade en bas des falaises. Lorsque l'accès s'est démocratisé, des grimpeurs venus de tout l'Hexagone se sont installés dans la région. Les amateurs de grimpe ne sont pas les seuls à apprécier la roche calcaire. Il y a aussi les colonies de vautours fauves. Ils sont souvent nichés en haut des parois. Et depuis les différents belvédères, il est possible de se mettre à leur hauteur. L'espèce a été réintroduite à la fin des années 90 dans la région. Retour réussi : 20 ans plus tard, 600 vautours planent dans les cieux du Verdon. TF1 | Reportage B. Guénais, S. Fargeot, H.P. Amar