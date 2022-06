Les GPS pas si malins !

Vous avez sans doute déjà vécu cela. Coincé dans les embouteillages, votre application GPS vous délivre en vous proposant un nouvel itinéraire. Et vous voilà sur une petite route de campagne qui, parfois, pour ceux qui y vivent, se transforme en autoroute. La preuve, ce mardi matin même, sur le chemin des rivières. L’un des habitants, Rémy, slalome entre les voitures. "C’est un chemin de randonnée. Sur les quartiers GN, vous avez une promenade, sauf qu’il y a une quantité phénoménale de voitures qui descendent", explique-t-il. Une voie pourtant réservée aux seuls riverains. On y gagne de précieuses minutes au détriment, pour certains, de la sécurité. Au Sud de Lyon, un autre chemin bucolique est devenu l’itinéraire bis d’une rocade saturée. Sur le chemin des Fouillouses, on accuse aussi les GPS, mais surtout la vitesse excessive. Les riverains ont alerté les mairies et la métropole, qui disent étudier des solutions. Mais elles confient également ne pouvoir forcer les GPS à changer leurs algorithmes. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize, D. Paturel