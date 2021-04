Les grandes marées, une aubaine pour les pêcheurs de moules

C'est l'un des meilleurs gisements de la Côte d'Opale. Lorsque les grandes marées libèrent le Fort de l'Heurt au large du Portel (Pas-de-Calais), elles dévoilent au passage un immense terrain de jeu pour les cueilleurs de moules. Christian, 30 ans de pêche à pied, s'est levé à l'aube. A 7h49, la marée est au plus bas et l'on découvre les moules bien accrochées à leur rocher. Pour les pêcheurs, la réglementation est stricte. La taille minimum des coquillages est de quatre centimètres et on ne peut prélever que cinq litres de moules. Mario, lui, ne manque jamais ce rendez-vous. Sous le soleil, il pense déjà au bon gueuleton qu'il va partager ce midi avec les copains : une bonne moule avec une bonne frite, ainsi qu'un bon verre de vin blanc. Michaël, quant à lui, tente la pêche au bar. Il est novice et repartira bredouille mais avec des images plein la tête. Comme tout ce qui est beau, le spectacle est de courte durée. Et il faut être prudent : les grandes marées, c'est jusqu'à jeudi sur la Côte d'Opale.