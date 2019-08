Les Grandes Tablées de Saumur, un rendez-vous estival qui a toujours autant de succès

Plus de 3 000 convives ont répondu présent cette année 2019 aux Grandes Tablées de Saumur. Ils sont venus de très loin pour faire ripaille à ciel ouvert autour d'une table couvert de nappe à carreaux. Pour assurer les services, 250 bénévoles se sont activés durant les deux jours. Cette année encore, le banquet du village est une véritable réussite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.